ФОТО ⟩ Жительница Эстонии не поверила своим глазам, когда открыла банку грибов: «Приятного аппетита!»

Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором женщина рассказывает о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а по итогу то, что она обнаружила в банке, полностью отбило ей аппетит. «Спасибо... Открыла и закрыла», - пишет она.