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ФОТО ⟩ Жительница Эстонии не поверила своим глазам, когда открыла банку грибов: «Приятного аппетита!»

Седа Дунгурова
, репортер
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Скриншот публикации.
Скриншот публикации. Фото: Kuvatõmmis/Facebook

Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором женщина рассказывает о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а по итогу то, что она обнаружила в банке, полностью отбило ей аппетит. «Спасибо... Открыла и закрыла», - пишет она.

На прошлой неделе в группе «Книга Жалоб (Эстония)» в Facebook женщина поделилась не самым приятным опытом похода в магазин. «Захотелось грибочков, - пишет она. - Купила в Haabersti Rimi, цена немаленькая - 7 евро. Грибы вообще дороже мяса! Спасибо... Открыла и закрыла». 

Жительница Эстонии купила в магазине банку маринованных грибов, а когда захотела отведать закуску, наткнулась на сюрприз. «Может, я наивная, но грибочки бывают червивыми… Приятного аппетита!» - добавляет она.

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