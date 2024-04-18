Не так давно в одной из групп в Facebook появился пост, в котором женщина рассказывает о том, как хотела насладиться вкусными маринованными грибами, а по итогу то, что она обнаружила в банке, полностью отбило ей аппетит. «Спасибо... Открыла и закрыла», - пишет она.
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ФОТО ⟩ Жительница Эстонии не поверила своим глазам, когда открыла банку грибов: «Приятного аппетита!»
На прошлой неделе в группе «Книга Жалоб (Эстония)» в Facebook женщина поделилась не самым приятным опытом похода в магазин. «Захотелось грибочков, - пишет она. - Купила в Haabersti Rimi, цена немаленькая - 7 евро. Грибы вообще дороже мяса! Спасибо... Открыла и закрыла».