«Новая администрация города захотела устроить грандиозное открытие?» В редакцию Elu24 обратился мужчина средних лет, гулявший вдоль пруда Шнелли в Тоомпарке, который сказал, что ему некуда было выбросить обертку от мороженого.
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ФОТО ⟩ В одном из таллиннских парков зачем-то были закрыты все урны
В среду мужчина, гулявший вдоль пруда Шнелли, прислал в редакцию Elu24 фотографии мусорных баков в Тоомпарке, закрытых белой крышкой, которая, в свою очередь, заклеена скотчем. «Я ел мороженое, а когда закончил, обнаружил, что мне некуда деть обертку», - сказал мужчина.