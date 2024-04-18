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ФОТО ⟩ В одном из таллиннских парков зачем-то были закрыты все урны

Хевели Туйск
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«Новая администрация города захотела устроить грандиозное открытие?» В редакцию Elu24 обратился мужчина средних лет, гулявший вдоль пруда Шнелли в Тоомпарке, который сказал, что ему некуда было выбросить обертку от мороженого.

В среду мужчина, гулявший вдоль пруда Шнелли, прислал в редакцию Elu24 фотографии мусорных баков в Тоомпарке, закрытых белой крышкой, которая, в свою очередь, заклеена скотчем. «Я ел мороженое, а когда закончил, обнаружил, что мне некуда деть обертку», - сказал мужчина.

Он добавил, что некоторое время искал открытый контейнер, но поблизости его не было. Все было закрыто. Однако он заметил, что проблема с урнами возникли не только у него. По его словам, у некоторых не у всех хватило сил донести мусор до открытого контейнера, расположенного дальше, и даже бутылки из-под водки были выброшены на землю.

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