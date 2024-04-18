«Мужчины так себя не ведут»: пятеро жителей Эстонии покинули ресторан, не оплатив счет

Кафе и ресторан Valge Daam находится в Хаапсалу на главной улице. Вечером 13 апреля группа из пяти мужчин вошла в кафе, с самого начала вызвав подозрения у официантки. Это объясняется тем, что четверо из мужчин уже употребляли алкоголь, когда пришли в кафе, и только один из участников вечеринки был трезв. В течение вечера, помимо крепких напитков, они заказывали закуски и играли в бильярд.