«Мужчины так себя не ведут»: пятеро жителей Эстонии покинули ресторан, не оплатив счет

13 апреля кафе и ресторан Valge Daam в Хаапсалу посетила группа мужчин, которые в один момент вышли покурить и больше в кафе не вернулись, оставив счет неоплаченным. «Один из них вышел на связь и пообещал заплатить до пятницы. Если они не заплатят, мы подадим заявление в полицию», - говорит управляющий кафе.
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Кафе и ресторан Valge Daam находится в Хаапсалу на главной улице. Вечером 13 апреля группа из пяти мужчин вошла в кафе, с самого начала вызвав подозрения у официантки. Это объясняется тем, что четверо из мужчин уже употребляли алкоголь, когда пришли в кафе, и только один из участников вечеринки был трезв. В течение вечера, помимо крепких напитков, они заказывали закуски и играли в бильярд.