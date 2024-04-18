Выпивший священник полностью испортил свадебную церемонию влюбленных

Пьяный священник полностью испортил свадьбу пары с «незабываемой» церемонией. Об этом на Reddiit рассказал один из гостей.

Пользователь форума написал, что присутствовал на «катастрофической» свадьбе. Очень пьяный священник прибыл с опозданием и полностью испортил бракосочетание влюбленной пары. По его словам, это была самая отвратительная служба, на которой он когда-либо присутствовал.

«Мало того, что этот человек не мог нормально ходить, вся служба превратилась в плохое шоу. В какой-то момент он просто продолжил говорить о том, что он так счастлив, что это мужчина и женщина женятся, а не двое других мужчин», - написал он.

Когда среди гостей начали проводить церковный сбор, чтобы они надеялись внести свой вклад, священник напомнил им, что они должны жертвовать деньги, чтобы попасть в рай. Многие люди были недовольны поведением выпившего мужчины и неоднократно жаловались на него. Автор сообщения на форуме рассказал, что истинная причина, по которой священнослужителю разрешили продолжать проводить свадьбы, заключается в том, что он один из немногих, кто может поженить католика с атеистом или представителем другой конфессии.