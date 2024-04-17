«Тренируется как демон»: врач 93-летнего Клинта Иствуда раскрыл секреты его здоровья

Фотографии голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда, который 24 марта присутствовал на мероприятии «Причины надежды», стали предметом обсуждений в социальных сетях. Фанаты отметили, что легенда кино выглядит здоровым и бодрым, сообщает Мirror.

На снимках 93-летний актер был с немного более длинными волосами и пышной бородой. Для Клинта быть в форме и быть здоровым - это правило, которое существует в его жизни всегда. В книге «Мышцы и фитнес» он рассказал, что в подростковом возрасте он занимался ручным трудом, в том числе был пресс-подборщиком сена и лесорубом, а также начал поднимать большие тяжести в 19 лет.

Актер «Грязного Гарри», которому в следующем месяце исполнится 94 года, похоже не собирается сбавлять темп, и многие задаются вопросом, как ему это удается. Лауреат «Оскара» придерживается диеты с низким содержанием жиров и высоким содержанием белка и уделяет пристальное внимание уровню холестерина. Отец Клинта, который торговал мясом и картофелем, умер от сердечно-сосудистого заболевания в молодом возрасте.

Личный врач знаменитости, доктор Гарри Демопулос, рассказывая о здоровье Иствуда, отметил, что актер придерживается строгой диеты и, невзирая на возраст, находится в отличной физической форме.

«Он в превосходной форме, никогда не ест жир, добросовестно принимает антиоксиданты, тренируется как демон и много спит. Он четко следует фитнес-программе. Когда мы противопоставляем его машине для стресс-тестирования, Клинт побеждает. Он стал почти сверхчеловеком. Его сила поразительна», - отметил доктор.

Сын Клинта, коллега-актер Скотт Иствуд, поделился, что его отец вдохновил его на занятия спортом: «Мой отец - машина для упражнений. Он показал мне, как поднимать тяжести, когда мне было 14 или 15 лет, он сказал мне, что делать, дал несколько советов, а затем позволил мне делать это самому».