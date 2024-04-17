«Я расскажу вам историю о том, почему, живя в сельской местности, необходимо иметь целую и пригодную для езды машину!» Лийна, живущая в волости Мярьямаа, рассказывает, что ее годовалый сын выжил только благодаря другу, который одолжил ей машину. «Они не прислали скорую помощь». Сейчас семья ищет человека, который готов продать им машину в рассрочку, чтобы они могли быстро получить помощь, если она понадобится.
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«Я подумала, неужели это все?» Годовалый ребенок жительницы Эстонии проглотил батарейку, которая разъела его пищевод
Во вторник Лийна, живущая в волости Мярьямаа, вдали от крупных населенных пунктов, добавила в Facebook пост о событии, произошедшем в ее семье в начале этого года. Ее годовалый сын проглотил батарейку, которая разъела ему пищевод.