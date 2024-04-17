«Я подумала, неужели это все?» Годовалый ребенок жительницы Эстонии проглотил батарейку, которая разъела его пищевод

Во вторник Лийна, живущая в волости Мярьямаа, вдали от крупных населенных пунктов, добавила в Facebook пост о событии, произошедшем в ее семье в начале этого года. Ее годовалый сын проглотил батарейку, которая разъела ему пищевод.

В своем посте Лийна рассказывает о том, как в декабре им пришлось отправить в ремонт столь необходимую машину именно тогда, когда они больше всего в ней нуждались. «Вечером 11 января я заметила, что Карл (годовалый сын - ред.) ведет себя немного странно, текла слюна время от времени хныкал, не пил и не ел».