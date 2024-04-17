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Что случилось? Один из участников 5MIINUST не появился на сцене предварительного шоу конкурса Евровидение

Limon.ee
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5MIINUST x Puuluup.
5MIINUST x Puuluup. Фото: Konstantin Sednev

5MIINUST и Puuluup, которые будут представлять Эстонию в мае в Мальме, также выступили на вечеринке в Стокгольме. Однако внимательные зрители заметили, что один из участников рэп-группы отсутствовал на сцене. «Он был в ванной», - говорят коллеги по группе.

В преддверии конкурса Евровидение артисты из стран-участниц усердно готовятся и рекламируют свои выступления по всей Европе. 5MIINUST и Puuluup также выступали в Барселоне, Лондоне и Стокгольме.

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