Что случилось? Один из участников 5MIINUST не появился на сцене предварительного шоу конкурса Евровидение

5MIINUST и Puuluup, которые будут представлять Эстонию в мае в Мальме, также выступили на вечеринке в Стокгольме. Однако внимательные зрители заметили, что один из участников рэп-группы отсутствовал на сцене. «Он был в ванной», - говорят коллеги по группе.