Жительница Хаапсалу, делавшая покупки на выходных, пожаловалась, что не смогла найти сырокопченый бекон ни в одном из магазинов города, которые она посетила. «Даже в понедельник днем», - добавляет она. Проблема была не в магазинах Хаапсалу?
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КУДА ДЕЛСЯ ? ⟩ В начале недели копченый бекон пропал с полок эстонских магазинов
В понедельник одна из жительниц Хаапсалу рассказала Elu24, что хотела купить сырокопченый бекон. «Я люблю есть яичницу и бекон по утрам, причем самый лучший и свежий». По ее словам, в воскресенье она посетила несколько магазинов, но нигде не смогла найти нужный продукт.