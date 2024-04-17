КУДА ДЕЛСЯ ? ⟩ В начале недели копченый бекон пропал с полок эстонских магазинов

В понедельник одна из жительниц Хаапсалу рассказала Elu24, что хотела купить сырокопченый бекон. «Я люблю есть яичницу и бекон по утрам, причем самый лучший и свежий». По ее словам, в воскресенье она посетила несколько магазинов, но нигде не смогла найти нужный продукт.

«Сначала я пошла в Selver в центре Rannarootsi, потому что у них довольно большой выбор. К сожалению, полка была пуста, не было даже кубиков бекона», - пожаловалась она. Позже она отправилась в Uuemõisa Coop, где также не оказалось нужного ему мясного продукта.