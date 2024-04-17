ПОМОГИТЕ НАЙТИ ⟩ В центре Таллинна пропал 21-летний Маркус

Поздно вечером 15 апреля, около 22.00, 21-летний Маркус пропал в районе торгового центра Viru в центре Таллинна.

На нем может быть черно-красная куртка Ferrari или синяя зимняя куртка. Во втором случае куртка Ferrari должна быть в руках.

Ааре Рюйтель, руководитель SA Kadunud, сообщил Elu24, что по состоянию на утро среды никаких сведений о Маркусе не поступало. «Все его вещи находятся дома. Только телефон с ним, но зарядного устройства с собой нет. Он неожиданно ушел из дома», - говорит Рюйтель, добавляя, что Маркус живет в Таллинне с осени прошлого года и что Таллинн для него - новый город.

Маркус. Фото: Erakogu

SA Kadunud просит всех, кто видел молодого человека на фотографии, передвигающегося или ищущего ночлег в центре Таллинна или в любой другой части города с 15 апреля, связаться с ними по круглосуточному телефону 661 6776 или с руководителем поиска Реэт по телефону 5802 3496.

Отличительные черты 21-летнего Маркуса:

рост 180 см, вес около 80 кг,

среднего телосложения,

одет либо в темно-синюю зимнюю куртку (до бедер), либо в черно-красную куртку Ferrari,

на нем брюки серого цвета или светлые джинсы,

на ногах кроссовки Adidas белого цвета.

Анонимность гарантируется.