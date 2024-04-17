Иногда приходится спешить, покидая отель, и когда вы видите очередь на стойке регистрации, у вас возникает соблазн уйти, не выписавшись. Можно ли это сделать или нужно терпеливо ждать? Что будет, если вы заберете свой чемодан и уйдете, не сказав ни слова?
Для подписчиков
Обязательно ли нужно регистрировать выезд из отеля или можно просто уехать?
Реальность такова, что в большинстве случаев выезд - это простая формальность. По крайней мере, для отеля. У них есть все необходимое: данные кредитной карты гостя и его контакты. Если позже понадобится оплатить счет за потерянный чайник или сломанную дверь, они в любом случае смогут найти клиента, пишет портал Reis.