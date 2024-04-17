Обязательно ли нужно регистрировать выезд из отеля или можно просто уехать?

Реальность такова, что в большинстве случаев выезд - это простая формальность. По крайней мере, для отеля. У них есть все необходимое: данные кредитной карты гостя и его контакты. Если позже понадобится оплатить счет за потерянный чайник или сломанную дверь, они в любом случае смогут найти клиента, пишет портал Reis .

С другой стороны, выезд из отеля выгоден клиенту. Если, например, возникла путаница с неиспользованной услугой или датчики в мини-баре показали, что вы его опустошили, а на самом деле вы только смотрели на содержимое шкафчика, выезд из отеля - это способ немедленно разрешить подобные недоразумения. Аналогично, если кто-то по неосторожности выставил счет за напитки или услуги в вашем номере, хотя вы ими не пользовались.