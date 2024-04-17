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Обязательно ли нужно регистрировать выезд из отеля или можно просто уехать?

Трийн Пальмипуу
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Можно ли просто покинуть отель?
Можно ли просто покинуть отель? Фото: Shutterstock

Иногда приходится спешить, покидая отель, и когда вы видите очередь на стойке регистрации, у вас возникает соблазн уйти, не выписавшись. Можно ли это сделать или нужно терпеливо ждать? Что будет, если вы заберете свой чемодан и уйдете, не сказав ни слова?

Реальность такова, что в большинстве случаев выезд - это простая формальность. По крайней мере, для отеля. У них есть все необходимое: данные кредитной карты гостя и его контакты. Если позже понадобится оплатить счет за потерянный чайник или сломанную дверь, они в любом случае смогут найти клиента, пишет портал Reis.

С другой стороны, выезд из отеля выгоден клиенту. Если, например, возникла путаница с неиспользованной услугой или датчики в мини-баре показали, что вы его опустошили, а на самом деле вы только смотрели на содержимое шкафчика, выезд из отеля - это способ немедленно разрешить подобные недоразумения. Аналогично, если кто-то по неосторожности выставил счет за напитки или услуги в вашем номере, хотя вы ими не пользовались.

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