СНОВА ОТПРАВИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ ⟩ Эстонского мужчину, ударившего полицейского по лицу, приговорили к одному году лишения свободы

В последнюю пятницу марта Elu24 писал о беспорядках рядом с торговым центром Magistrali. «Двое полицейских и двое охранников боролись с мужчиной, но он поднялся и сильно ударил полицейского по лицу. Мужчина побежал через дорогу, за ним следом полицейские, а затем на место происшествия уже прибыл спецназ», - рассказал редакции один из очевидцев.