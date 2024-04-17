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СНОВА ОТПРАВИТСЯ ЗА РЕШЕТКУ ⟩ Эстонского мужчину, ударившего полицейского по лицу, приговорили к одному году лишения свободы

Кетлин Крузе
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Скриншот из видо.
Скриншот из видо. Фото: Kuvatõmmised videost

Неоднократно судимый 46-летний Андрей снова отправится за решетку, пишет Elu24.

В последнюю пятницу марта Elu24 писал о беспорядках рядом с торговым центром Magistrali. «Двое полицейских и двое охранников боролись с мужчиной, но он поднялся и сильно ударил полицейского по лицу. Мужчина побежал через дорогу, за ним следом полицейские, а затем на место происшествия уже прибыл спецназ», - рассказал редакции один из очевидцев.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны сообщил тогда, что в центр экстренной помощи поступила информация об агрессивном мужчине, который находился на заправочной станции улицы Юхана Сютисте в Таллинне (Circle K находится рядом с центром Magistral - прим. ред).

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