ВИДЕО ⟩ Весит 900 кг: мужчина сделал из самой большой тыквы лодку и переплыл в ней реку

Адам Фаркхарсон из Австралии совершил увлекательное путешествие по реке Тумут на лодке, изготовленной из самой большой тыквы-рекордсмена, выращенной фермером Марком Пикоком в этом году. Об этом пишет издание The Daily Advertiser.

Тыква, которую назвали «Тормундом» в честь персонажа сериала «Игра престолов», победила на Королевском пасхальном шоу и получила титул рекордсмена этого сезона.

Удивленный размерами овоща Фаркхарсон попросил фермера передать тыкву ему, чтобы спасти уникальный экземпляр от дальнейшего использования в качестве корма для скота.

Мужчина вынул мякоть и семена из тыквы, превратив ее в настоящее каноэ под названием «Золушка», на котором преодолел милю вниз по течению реки Тумут (Новый Южный Уэльс), привлекая внимание около тысячи зрителей, которые с восторгом наблюдали за его путешествием.

«Это просто очень крутая 900-килограммовая конструкция. Много раз плавал по этой реке, но это самое веселое, что я когда-либо придумывал. Местные жители смогли еще раз увидеть тыкву Тормунда, но уже в другом качестве», - поделился впечатлениями Фаркхарсон.

По словам мужчины, его единственным мотивом для этого трюка было желание поразвлечься и рассмешить людей.

«Я думаю, что всемирная слава довольно скоро сойдет на нет. Я не закончу, как Тейлор Свифт. Просто вернусь к обычной жизни», - смеется австралиец.

В конце концов гигантская тыква Тормунд должна выполнить свою первоначальную функцию - станет кормом для скота Марка Пикока.