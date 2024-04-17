В социальных сетях распространяется видеозапись погони в тартуском районе Аннелинн. Молодой человек за рулем автомобиля без номерных знаков сумел скрыться от полиции, но вечером того же дня сам сдался.
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«GTA В АННЕЛИНН!» ⟩ Видео, на котором автомобиль скрывается от полиции, вызвало бурю эмоций у пользователей Сети
«Случилось в Тарту», - говорится в видео, которое было размещено в группе tallinskiy_public в Instagram. На нем видно, как полицейская машина с проблесковыми огоньками преследует автомобиль.