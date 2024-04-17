«GTA В АННЕЛИНН!» ⟩ Видео, на котором автомобиль скрывается от полиции, вызвало бурю эмоций у пользователей Сети

«Случилось в Тарту», - говорится в видео, которое было размещено в группе tallinskiy_public в Instagram. На нем видно, как полицейская машина с проблесковыми огоньками преследует автомобиль.

Хотя видео было опубликовано 30 марта, оно до сих пор живо обсуждается в Facebook и TikTok. «GTA VI», - пишут несколько комментаторов, ссылаясь на популярную серию видеоигр Grand Theft Auto (GTA). «GTA в Аннелинн», - говорит другой. «Форсаж 2024», - говорит третий.