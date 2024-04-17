«Было бы здорово, если кто-нибудь упал!» Модели на Таллиннской неделе моды будут дефилировать на необычном подиуме

Уже в этот четверг начнется весенний сезон Tallinn Fashion Week . Если раньше модели модной недели ходили по земле, то теперь они будут ходить по воде: подиум TFW будет установлен прямо в бассейне.

По словам модного дизайнера и креативного директора TFW Алдо Ярвсоо, они всегда стараются воплотить свои мечты в жизнь. «У меня была мечта сделать что-то подобное в Kalev Spa уже несколько лет назад. Один мой друг был пловцом, и я пошел смотреть соревнования. Позже он спросил, почему у меня такое лицо, и я ответил, что хочу здесь провести показ!» - говорит Алдо.