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«Было бы здорово, если кто-нибудь упал!» Модели на Таллиннской неделе моды будут дефилировать на необычном подиуме

Хейди Рууль
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Фото: Scanpix/ Postimees/ Konstantin Sednev

«Когда ты падаешь с высоты двух метров на бетонный пол, то падение в воду может показаться более приятным», – комментирует закулисье скоро начинающейся Недели моды в Таллинне Алдо Ярвсоо. На этот раз выбор моделей частично зависел от умения плавать, но во время модных показов будет дежурить и спасательная служба, пишет Naine.

Уже в этот четверг начнется весенний сезон Tallinn Fashion Week. Если раньше модели модной недели ходили по земле, то теперь они будут ходить по воде: подиум TFW будет установлен прямо в бассейне.

По словам модного дизайнера и креативного директора TFW Алдо Ярвсоо, они всегда стараются воплотить свои мечты в жизнь. «У меня была мечта сделать что-то подобное в Kalev Spa уже несколько лет назад. Один мой друг был пловцом, и я пошел смотреть соревнования. Позже он спросил, почему у меня такое лицо, и я ответил, что хочу здесь провести показ!» - говорит Алдо.

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