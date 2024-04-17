«Когда ты падаешь с высоты двух метров на бетонный пол, то падение в воду может показаться более приятным», – комментирует закулисье скоро начинающейся Недели моды в Таллинне Алдо Ярвсоо. На этот раз выбор моделей частично зависел от умения плавать, но во время модных показов будет дежурить и спасательная служба, пишет Naine.
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«Было бы здорово, если кто-нибудь упал!» Модели на Таллиннской неделе моды будут дефилировать на необычном подиуме
Уже в этот четверг начнется весенний сезон Tallinn Fashion Week. Если раньше модели модной недели ходили по земле, то теперь они будут ходить по воде: подиум TFW будет установлен прямо в бассейне.