«Что за дела с этим затонувшим судном?», - спрашивают люди в группе Viimsilased в Facebook, имея в виду шхуну, лежащую на отмели в гавани Леппнеэме. По словам старшего морского специалиста муниципалитета Виймси, владелец судна живет в Финляндии, но не отреагировал на сообщения о севшем на мель судне.
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ФОТО ⟩ Дрейфующая шхуна села на мель в эстонском порту, ее финский владелец не собирается забирать судно
В комментариях к этому посту люди отмечают, что шхуна лежит на дне с зимы. Также кто-то сказал, что владелец бросил ее. «Если она вам нужна, владелец готов отдать ее бесплатно тому, кто ее заберет», - добавляет другой.