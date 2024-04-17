ВИДЕО ⟩ Икона стиля, певица, бизнесвумен отмечает 50 лет: Дэвид Бекхэм нежно поздравил жену и опубликовал милое видео

Знаменитой британская певица и модельер Виктория Бекхэм сегодня, 17 апреля, отмечает юбилей – ей исполнилось 50 лет. По этому случаю муж, известный футболист, Дэвид Бекхэм поздравил ее с днем рождения и опубликовал в Instagram серию архивных фотографий и нарезку видео из жизни звезды.

Дэвид Бэкхем нежно поздравил Викторию с днем рождения, отметив ее достижения в жизни: «С днем рождения мою прекрасную жену… Когда ты направляетесь в этот день рождения, вы должны оглянуться назад и гордиться тем, что ты достигла и построила: шикарная Spice, бизнесвумен и, конечно, жена капитана Англии. Но твой самый большой успех – это наши дети, ты направляешь их, любишь и учишь… Они любят тебя без слов, мы все тебя любим. У тебя сегодня особенный день, ты заслуживаешь всего этого в 50».