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«Лишь бы не выиграть» Участники группы 5MIINUST объяснили, почему они не хотят занять первое место на Евровидении

Limon.ee
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5MIINUST и Puuluup.
5MIINUST и Puuluup. Фото: Konstantin Sednev

Менее чем через месяц 5MIINUST и Puuluup выступят на конкурсе песни Евровидение. В интервью утренней программе на радио Äripäev участники рэп-группы Kohver и Lancelot пообещали , что пройдут в финал, но победить на конкурсе они не хотят и на это есть причина.

Участники группы 5MIINUST, которая в мае примет участие в Евровидении, Kohver и Lancelot, рассказали о своих инвестиционных портфелях в утренней программе на радио Äripäev во вторник, 16 апреля.

Конечно же, они говорили и о конкурсе, который пройдет меньше чем через месяц, и где 5MIINUST и Puuluup нацелены на высокое место, но, конечно же, не на победу.

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