«Лишь бы не выиграть» Участники группы 5MIINUST объяснили, почему они не хотят занять первое место на Евровидении

Менее чем через месяц 5MIINUST и Puuluup выступят на конкурсе песни Евровидение. В интервью утренней программе на радио Äripäev участники рэп-группы Kohver и Lancelot пообещали , что пройдут в финал, но победить на конкурсе они не хотят и на это есть причина.