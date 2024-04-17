Менее чем через месяц 5MIINUST и Puuluup выступят на конкурсе песни Евровидение. В интервью утренней программе на радио Äripäev участники рэп-группы Kohver и Lancelot пообещали , что пройдут в финал, но победить на конкурсе они не хотят и на это есть причина.
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«Лишь бы не выиграть» Участники группы 5MIINUST объяснили, почему они не хотят занять первое место на Евровидении
Участники группы 5MIINUST, которая в мае примет участие в Евровидении, Kohver и Lancelot, рассказали о своих инвестиционных портфелях в утренней программе на радио Äripäev во вторник, 16 апреля.