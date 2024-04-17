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Теперь – бабушка: у «мамы» Верки Сердючки родилась внучка

Limon.ee
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Верка Сердючка с "мамой"
Верка Сердючка с "мамой" Фото: Промо

Еще на прошлой неделе сценическая «мама Верки Сердючки», актриса Инна Билоконь, показывала фото с беременной дочерью Яной, а теперь стало известно, что она стала бабушкой, пишет ФАКТЫ.

«Наша "мама" стала бабушкой!!! Вся команда VERKA SERDUCHKA & BAND поздравляет Инну Билокинь и ее семью с рождением внучки!» – такое сообщение появилось на странице Верки Сердючки в соцсетях.

Поклонники поздравляли бабушку, мать и «тетю» с новорожденной: «Поздравляю бабушку, а заодно и "тетю"… Пусть у ребенка все будет хорошо», «Это счастье! Поздравляем маму, дочь и внучку! Пусть все будут здоровы!», «Поздравляю, пусть растет здоровой в мирной стране…»

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