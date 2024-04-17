Во вторник, 16 апреля, в торговом центре Kristiine раздавали бесплатно мороженное Ben & Jerry’s, что, конечно же, вызвало настоящий хаос, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ «Это того не стоит!» В торговом центре Kristiine люди толкались за бесплатным мороженым
«Ben & Jerry’s раздаёт бесплатное мороженое!» - рекламирует в своих социальных сетях расположенный в Таллине торговый центр Kristiine, добавляя, что во вторник планируется раздать более 2000 мороженых за четыре часа.
«В любом случае стоит прийти пораньше, так как мороженое может закончиться в любой момент!» - отметили они заранее.
В социальных сетях распространяются безумные видео, как молодежь в атриуме Кристийне Кескуса бросилась за бесплатным мороженым. Во вторник, 16 апреля, с 16:00 до 20:00 состоялся день бесплатного мороженого Ben & Jerry’s в атриуме торгового .
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