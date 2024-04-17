ВИДЕО ⟩ «Это того не стоит!» В торговом центре Kristiine люди толкались за бесплатным мороженым

«Ben & Jerry’s раздаёт бесплатное мороженое!» - рекламирует в своих социальных сетях расположенный в Таллине торговый центр Kristiine, добавляя, что во вторник планируется раздать более 2000 мороженых за четыре часа.

«В любом случае стоит прийти пораньше, так как мороженое может закончиться в любой момент!» - отметили они заранее.

В социальных сетях распространяются безумные видео, как молодежь в атриуме Кристийне Кескуса бросилась за бесплатным мороженым. Во вторник, 16 апреля, с 16:00 до 20:00 состоялся день бесплатного мороженого Ben & Jerry’s в атриуме торгового .