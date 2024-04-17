Фото звезды порно ⟩ Исход выборов президента США зависит от 45-летней порнозвезды

В Нью-Йорке начался суд против президента США в 2016-2020 годах Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трампа обвиняют в подделке документов с целью «выкупа» негативной информации о себе в рамках предвыборной кампании 2016 года.