В США стартовал суд над Дональдом Трампом за траты на порнозвезду Сторми Дэниэлс. Этот процесс рискует серьезно повлиять на итоги президентских выборов в ноябре, а также на выделение финансовой помощи Украине, считает американист, с которым поговорил Rus.Postimees.
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Фото звезды порно ⟩ Исход выборов президента США зависит от 45-летней порнозвезды
В Нью-Йорке начался суд против президента США в 2016-2020 годах Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трампа обвиняют в подделке документов с целью «выкупа» негативной информации о себе в рамках предвыборной кампании 2016 года.