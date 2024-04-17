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Фото звезды порно ⟩ Исход выборов президента США зависит от 45-летней порнозвезды

rus.postimees.ee
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Сторми Дэниэлс на церемонии вручения наград AVN Awards 2024 в Resorts World Las Vegas, штат Невада, 27 января 2024 года.
Сторми Дэниэлс на церемонии вручения наград AVN Awards 2024 в Resorts World Las Vegas, штат Невада, 27 января 2024 года. Фото: DeeCee Carter/MPI/Capital Pictures

В США стартовал суд над Дональдом Трампом за траты на порнозвезду Сторми Дэниэлс. Этот процесс рискует серьезно повлиять на итоги президентских выборов в ноябре, а также на выделение финансовой помощи Украине, считает американист, с которым поговорил Rus.Postimees.

В Нью-Йорке начался суд против президента США в 2016-2020 годах Дональда Трампа по делу о сокрытии им денежных переводов порнозвезде Сторми Дэниэлс. Трампа обвиняют в подделке документов с целью «выкупа» негативной информации о себе в рамках предвыборной кампании 2016 года.

Сторми Дэниэлс на церемонии вручения наград AVN Awards 2024 в Resorts World Las Vegas, штат Невада, 27 января 2024 года.
Сторми Дэниэлс на церемонии вручения наград AVN Awards 2024 в Resorts World Las Vegas, штат Невада, 27 января 2024 года. Фото: DeeCee Carter/MPI/Capital Pictures
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