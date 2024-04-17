КАКОЕ ЧУДО! ⟩ Удивительная находка ждала жительницу Эстонии в весеннем лесу

В группе Eestimaa Seened («Грибы Эстонии») на Facebook одна из участниц поделилась красивой яркой фотографией. На ней желто-оранжевый гриб смотрится как диковинная картинка из фантастического фильма.

Этот наземный гриб называется Биссонектрия наземная, или Byssonectria terrestris. Встречается с середины апреля или начала мая до начала лета, развиваясь на почве. Его действительно можно встретить в наших лесах, но все же довольно редко.

Фотография в группе грибников сопровождается похвалами: «Красивая фотография!»; «Роскошный гриб!»; «О, какой красавчик».

«Это съедобный гриб?» - интересуется один из участников сообщества.

Фото: Aire Orula/Erakogu

По словам миколога Тартуского университета Кадри Пяртель, этот гриб относится к грибам-сапрофитам. А они хорошо развиваются на почве, богатой азотом, который поступает из мочи крупных животных. «Он растет в местах, богатых азотом, например, в подлеске, где обитают лоси. Вот почему мы чаще всего находим этот гриб на звериных тропах», - говорит миколог.

Пяртель отмечает, что упомянутый вид гриба не является ни опасным, ни ядовитым. «Плодовые тела маленькие, но их обычно целая колония, так что это довольно заметный обитатель леса», - отмечает специалист по грибам.