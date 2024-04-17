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ЖУТКИЕ ФОТО ⟩ Погибло животное из стада, которое вызвало споры у жителей Тарту

Limon.ee
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Прошлым летом жителей нового жилого комплекса в Юленурме беспокоили крики скота. Во вторник вечером в редакцию Elu24 поступила информация о том, что одна корова погибла в реке Порийыги, которая находится рядом.

Прошлым летом несколько жителей нового жилого комплекса в Юленурме, недалеко от Тарту, пожаловались, что уже третье лето подряд им не удается нормально выспаться, так как скот, питающийся травой на соседней ферме, громко мычит.

Кетлин Аниер, проживающая на улице Мыйснику в районе Полдри, рассказала, что шум скота сильно мешал ей и еще пяти соседям из того же жилого дома спать, пишет Tartu Postimees.

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