Поклонники спросили у ведущей Эвы Эссе-Сыырумаа, чем бы она занималась, если бы не работала на телевидении. «Поскольку я в этой сфере, так сказать, самоучка, я всегда планировала пройти курсы», - приоткрывает Эва завесу тайны, добавляя, что, к сожалению, пока курсы остались только в планах, пишет Elu24.
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«Моя вечная мечта»: эстонская телеведущая рассказывает, чем бы она занималась, если бы не ее работа
Во вторник известная ведущая Kanal 2 Эва Эссе-Сыырумаа ответила на вопросы фанатов в Instagram.