РАЗВЯЗНЫЕ 90-е ⟩ На вечеринке в центре Таллинна публика забыла о скромности

Гостей развлекал DJ Sergei Slid, а на танцполе звучали такие знакомые песни, что щемило в груди. Вечеринки в стиле 90-х пользуются популярностью, потому что они, как машина времени, переносят гостей в их беззаботную молодость. Впрочем, были в эту ночь на танцполе и те, кто в 90-е еще даже не появился на свет. Это не помешало им бодро отплясывать под нестареющие хиты.