В минувшую субботу, 13 апреля, в столичном клубе Privé народ разошелся не на шутку. Здесь вместе с нотками ностальгии царила атмосфера безудержного веселья. Раскрепощенные танцовщицы добавили перчинки этому вечеру.
РАЗВЯЗНЫЕ 90-е ⟩ На вечеринке в центре Таллинна публика забыла о скромности
Гостей развлекал DJ Sergei Slid, а на танцполе звучали такие знакомые песни, что щемило в груди. Вечеринки в стиле 90-х пользуются популярностью, потому что они, как машина времени, переносят гостей в их беззаботную молодость. Впрочем, были в эту ночь на танцполе и те, кто в 90-е еще даже не появился на свет. Это не помешало им бодро отплясывать под нестареющие хиты.
Смотрите галерею, как веселился народ в клубе Privé под хиты 90-х. Ищите себя и друзей на фото!