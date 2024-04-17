Звезда реалити-шоу и ее дочь подверглись критике в соцсетях

Все началось после того, как звездная мама поделилась на своей странице в Instagram фото своей дочери Норт Уэст, обвешанной украшениями.

В комментариях тут же нашлись недовольные, которые считают, что дочке Канье, которой всего 10 лет, еще рано носить такие дорогие украшения. Другие заявили, что лучше бы эти деньги потратили на обувь для голодающих детей. Третьи просто иронично назвали ее «бедной девочкой».