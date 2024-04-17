«Когда он станет прежним?» Клиент жалуется на часы работы магазина Coop

Приит сделал пост в группе «Meie Lihula» в Facebook, где сообщает, что магазин Coop в Вана-Вигала теперь работает по другому времени.

«Дорогой Coop Lihula, если вы больше не можете поддерживать ваш магазин в Вана-Вигала в нормальном режиме работы и обеспечивать работникам нормальные зарплаты, то продайте его», – пишет Приит. Он считает, что магазин должен быть открыт как минимум до шести часов вечера.

Приит считает, что время работы магазина изменено на долгий срок, но на самом деле это не так. Представитель Coop сообщает, что два сотрудника заболели, и поэтому магазин закрывается раньше. Приит не удовлетворен этим объяснением и настаивает на том, что если работники болеют, то следует найти им замену.

«В крайнем случае отправьте кого-нибудь из Лихула или увеличьте зарплату. Ведь это наш магазин», – говорит Приит.

«К сожалению, так вышло, что заболел сотрудник, а в Лихула не так уж и много продавцов на выбор. Мы благодарны за то, что магазин вообще существует. Магазин расположен в арендованном помещении, и пространство там очень ограничено. Постоянно приходится перемещать товары, что тоже не облегчает жизнь продавцам. Так что прошу понимания, и надеюсь, ситуация улучшится», – комментирует под постом Сирье.

«Когда в Консуме Лихулы еще было почтовое отделение, его закрывали на месяц, когда сотрудник уходил в отпуск», – добавляет другой комментатор Арво.

Директор по коммуникациям Coop Мартин Миидо говорит, что подобный случай может возникнуть, если из четырех сотрудников магазина двое заболевают.

«Такова жизнь в маленьких регионах. Обычно магазин работает до 19:00. Сейчас закрывается в 17:00. Но уже с четверга магазин будет работать в обычном режиме с 9:00 до 19:00», – обещает Миидо.