Изменял и угрожал убить: звезда сериала «Школа» шокировала признанием о бывшем

Ирина Кудашова встречалась с парнем, проявлявшим к ней агрессию. Он обижал ее, оставлял синяки на теле и даже угрожал убить. Звезда долго терпела эти отношения, впрочем, смогла вовремя их закончить.

«У меня в постели был абьюз. Проявляли агрессию. Когда я не хотела, мне было некомфортно, но агрессию проявляли. У меня даже потом были синяки. Мне изменяли много раз, но вера в людей никуда не пропадает. У меня не было физического насилия, но было моральное. Возможно, если бы и дальше продолжались отношения, то было бы физическое», – призналась актриса.

В порыве агрессии бойфренд Кудашовой был не контролируемым. Она искала спасение в слезах, но даже плакать было страшно. Это также могло разозлить ее бывшего.

«Парень во время точки кипения сказал: Если ты сейчас не успокоишься, то я тебя убью«. Мне стало так страшно за свою жизнь. Я понимаю, что человек в порыве агрессии может что угодно сделать. Я плакала, я даже боялась громко плакать, чтобы он не услышал. Успокоилась, пришла, легла в постель и вроде бы ничего не было», – откровенно рассказала звезда.

Сейчас актриса в счастливых отношениях с мужчиной, который на 10 лет ее старше. Ирина скрывает его персону, впрочем уверяет, что наконец-то нашла своего идеального бойфренда.