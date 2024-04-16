ВИДЕО ⟩ Пьяный турист решил подразнить бизона, после чего был атакован животным

В США турист в состоянии алкогольного опьянения набросился на бизона, после чего животное атаковало его. Видео было опубликовано в Instagram компанией Tourons of Yellowstone.

В ролике показано, как пьяный турист решил встретиться лицом к лицу с огромным бизоном в Йеллоустонском национальном парке. Автомобили на дороге останавливались с обеих сторон, пока мужчина стоял всего в нескольких метрах от животного. Кто-то в машине снимал все происходящее на камеру телефона.

Сначала мужчина широко раскинул руки, как бы приглашая бизона подойти к нему поближе. Животное быстро подбежало ближе, и турист отошел с дороги. Затем он снова посмотрел на бизона, широко раскинул руки и зарычал на животное. Возможно не желая отступать перед вызовом, зверь набросился на человека. Снимавший не запечатлел, что произошло дальше, но, судя по всему, мужчина остался невредим.

Очевидцы были озадачены тем, почему он решил вступить в драку с таким устрашающим диким животным в его естественной среде обитания. Некоторые призывали его вернуться в машину и осуждали за столь глупый поступок. Пользователи Instagram согласились с таким мнением.

«Думаю, мне больше нравится, если на пьяного парня нападет бизон, чем арест. Это сделало бы это происшествие более интересным и достойным освещения в прессе», «Я очень надеялся на хорошее сальто в воздухе и кровавую посадку», «Я болею за бизона. Эволюция на его стороне», — писали они.