ВИДЕО ⟩ «В тот день я понятия не имела, что все так неизбежно»: подробности встречи с Елизаветой II за два дня до ее смерти

«В тот день я понятия не имела, что все было так неизбежно. Потому что она говорила так, как будто это было началом чего-то. Что я новый премьер-министр, что она будет давать мне советы, как бы обсуждать проблемы дня. Мы очень подробно поговорили в течение 20 минут. Она познакомилась с моим мужем. Все это не вызывало у меня никакого ощущения, что ее смерть неминуема», – призналась Трасс.