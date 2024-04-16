За два дня до своей смерти королева Великобритании Елизавета II на встрече с на тот момент премьер-министром Великобритании Лиз Трасс выглядела «физически слабой, но умственно очень активной». Об этом Трасс рассказала в еженедельном ток-шоу Daily Mail «Реакция», видео опубликовано 14 апреля на странице редакции в социальной сети X.
ВИДЕО ⟩ «В тот день я понятия не имела, что все так неизбежно»: подробности встречи с Елизаветой II за два дня до ее смерти
«В тот день я понятия не имела, что все было так неизбежно. Потому что она говорила так, как будто это было началом чего-то. Что я новый премьер-министр, что она будет давать мне советы, как бы обсуждать проблемы дня. Мы очень подробно поговорили в течение 20 минут. Она познакомилась с моим мужем. Все это не вызывало у меня никакого ощущения, что ее смерть неминуема», – призналась Трасс.
'I had NO IDEA!' Liz Truss SPEAKS OUT on Queen Elizabeth's final days! pic.twitter.com/vCGW0g9c1I— Daily Mail Online (@MailOnline) April 14, 2024
Политик добавила, что прощаясь, королева Великобритании заверила ее, что с нетерпением ждет новой встречи. По словам Трасс, «первым действительно плохим знаком» стало то, что королева Елизавета II не смогла присутствовать на заседании, которое было запланировано на 7 сентября в резиденции премьер-министра Великобритании. Ожидалось, что королева будет принимать участие по видеосвязи, но этого не произошло.
«Мы получили сообщение, что ее не будет, что встреча отменена, что этого не произойдет. И это, конечно, очень, очень тревожило», – добавила Трасс.