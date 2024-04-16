ФОТО ⟩ Как в бурные времена – Пэрис Хилтон в леопардовом бикини зажгла на музыкальном фестивале

«Когда я переехала в Нью-Йорк, у меня не было ни стилиста, ни агента, ни пиарщика, никого из них. Я делала все сама, и мне нравилось всюду брать с собой мою маленькую Динь-Динь. Было очень весело одевать ее, потому что она была как моя первая дочь. Она была моим лучшим другом, моей подругой, моей второй половинкой. Я так скучаю по ней», – вспоминала Пэрис то время. Сейчас Хилтон — мама двоих детей.