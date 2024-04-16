«Нравилось, когда дела шли не так»: помощница секретаря рассказала о королеве Елизавете ІІ

«У королевы не было эго, ей было очень комфортно в себе, но ей нравилось, когда дела шли не так. Если торт не разрезался или мемориальная доска не открывалась, хотя все было так идеально организовано. Ее жизнь оживляло, когда вдруг все шло не так. Я любила, люблю и буду любить работу помощника личного секретаря королевы. Это были счастливые времена, потому что королева была в отличной форме», - поделилась Коэн.

По словам Коэн, она видела королеву почти каждый день на протяжении десяти лет и у нее была собственная спальня в Виндзорском замке. В знак их связи, однажды Елизавета пригласила ее привезти свою семью на Рождество в замок Балморал в Шотландии и в Сандрингемский дом в Норфолке.

Саманта начала работу в команде королевской семьи в 2001 году в качестве помощника министра по связям с общественностью королевы Елизаветы и поднялся по карьерной лестнице до должности помощника личного секретаря. В 2018 году она перешла на должность личного секретаря принца Гарри и Меган Маркл, а в следующем году покинула дворец. Королева дала ей особое прозвище - «Саманта Пантера», что является намеком на ее преданность трудовой этике.

Бывшая помощница отметила, что королева была воодушевлена ​​запуском официального аккаунта на YouTube в 2007 году. «Мы сделали макет и показали королеве, что такое YouTube. Она сказала: "Фантастика". Она была готова к этому», - поделилась Саманта.

Во время похорон в сентябре 2022 года, Коэн присутствовала на поминальной службе королевы Елизаветы в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Вспоминая Елизавету ІІ, она отметила: «Я скучаю по ней, она была особенной женщиной. Виндзор был ее домом, и ей нравилось там находиться. Она умерла в своем любимом месте и была похоронена в своем любимом месте вместе со своим мужем и другими членами ее семьи».