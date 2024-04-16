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ЭТИЧНО ЛИ? ⟩ Звезда эстонского реалити-шоу выставила в Сеть фото, позируя в полицейской форме

Кристийна Рейманд Кетлин Крузе
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Лаура Кийск.
Лаура Кийск. Фото: Erakogu

«Этично ли такое ношение полицейской формы, или это нарушает требования к униформе?» - спрашивает читатель, заметивший в социальных сетях пост эстонского блогера, которая пришла поздравить свою подругу с выпуском из Академии внутренней безопасности, и надела полицейскую куртку. Представитель Департамента полиции и погранохраны осуждает такое поведение и подтверждает, что они проведут беседу с полицейским, одолжившим свою форму третьему лицу.

 

«Этично ли такое ношение полицейской формы, или это нарушает требования к униформе?» - спрашивает читатель, которому попалось на глаза, как Лаура Кийск, наиболее известная по реалити-шоу Armastuse malev, позирует на фотографии, опубликованной в социальных сетях, в полицейской форме.

Человек, написавший в редакцию, также приложил скриншоты предписания ношения формы в Академии внутренней безопасности. Исходя из предоставленного документа, запрещается носить вместе с формой другие элементы одежды, не относящиеся к униформе. Кроме того, обладателю формы запрещено передавать ее для использования или в других целях третьим лицам.

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