ВИДЕО ⟩ «Нужно, чтобы верх оставался на мне»: Кэти Перри попала в неловкую ситуацию на шоу

Вокалистка The Roar на мероприятии появилась в структурированном серебряном топе от дизайнера Кейт Бартон для участия в последнем отборочном эпизоде ​​певческого конкурса. Но, как раз перед выступлением, случился конфуз.

На закулисных кадрах, видно, как помощники по гардеробу отчаянно пытаются починить вещь. «Мне нужно, чтобы мой верх оставался на мне! Если это не исправить, шоу получит больше, чем хотелось», - прокомментировала ситуацию Кэти.

Коллега-судья Люк Брайан даже пытался оказать помощь используя плоскогубцы. «Я вхожу!» - пошутил он. Затем Люк и третий судья Лайонел Ричи закричали: «Рейтинги вот и мы!»

Комментируя свое выступление, Кэти позже заявила: «Эта песня сломала мне голову! Я думаю, таков женский мир». Она тут же опустилась под стол, пытаясь скрыть неисправность гардероба, и, прикрываясь подушкой, добавила: «Это семейное шоу, не так ли?»

В субботу, 13 апреля, на десятой ежегодной церемонии вручения премии «Прорыв» в Лос-Анджелесе Кэти сообщила, что сейчас работает над своим шестым студийным альбомом и намекнула на его скорый выпуск.