КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ⟩ Диана Денисова назвала модные ошибки жителей Эстонии и дала простые, но действенные советы

Дизайнер Диана Денисова с радостью отмечает, что этой весной в моду возвращается женственность. «Я бы даже сказала, королевский стиль, - говорит Диана Денисова. - Фишка в том, что элементы высокой моды проникают в моду повседневную. Совершенно спокойно мы можем надевать какие-то свободные шаровары, затем худи, а сверху смокинг».

Фото: Martin Pedaja

Диана Денисова признается, что порой ей грустно смотреть на прохожих. По мнению модного эксперта, проблема в том, что люди в Эстонии не знают правила составления красивых образов.

«Я обращаю внимание на людей на улице, меня это расстраивает. Мне кажется, нашим людям не хватает знаний, я уверена, что основы фэшн нужно преподавать в школе», - говорит Диана Денисова.

Дизайнер отмечает, что хотя в моду сейчас действительно возвращается стиль 80-х, 70-х годов - не надо воспринимать это буквально. Образ из прошлого нужно адаптировать под наше время.

Ведущая Светлана Карабут внимательно слушает советы модного эксперта. Фото: Martin Pedaja

«Да, жемчуг в тренде, но носим мы его не так, как его носили раньше, - говорит дизайнер. - Для того, чтобы жемчуг стал сегодняшним, надо продумать образ. Например, надеваем сразу много жемчужных нитей, а также можем сочетать жемчуг с цепями и какими-то другими украшениями, - советует Денисова. - Самое главное - с чем мы будем все это надевать. А это могут быть худи, футболки, косухи. То есть мы создаем образы, которые мы не использовали двадцать-сорок лет назад».

В студии Limon LIVE Диана Денисова также дала несколько модных советов, как визуально стать стройнее. Эти зрительные иллюзии действительно работают, мы с коллегами проверили на себе!

В интервью с дизайнером мы развеяли самые главные модные мифы. Диана Денисова дала простые советы, как правильно выбирать вещи в магазине и как оживить свой гардероб. Скорее смотрите свежий пятничный выпуск Limon LIVE и вдохновляйтесь, чтобы блистать этой весной!