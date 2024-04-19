Гостьей Limon LIVE в эту пятницу стала дизайнер Диана Денисова. И это неспроста, ведь именно на этой неделе в Таллинне проходит Неделя моды – самое время поговорить о трендах.
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО ⟩ Диана Денисова назвала модные ошибки жителей Эстонии и дала простые, но действенные советы
Мода - это прямое отражение нашей жизни, а не прихоть дизайнеров. Она напрямую зависит от экономических и политических событий в мире.
В этом году Таллиннская неделя моды проходит в водном центре Kalev Spa, а подиум выстроен прямо над бассейном - наследником бассейна «Калев», построенного в 1960-х годах. Такое необычное место проведения Недели моды в Таллинне, по мнению дизайнера Дианы Денисовой, не случайно.
«Текучесть и все, что связано с водой - это сейчас глобальный тренд, а причина тому - нехватка питьевой воды на планете, - объясняет дизайнер Диана Денисова. – Этот тренд не возник из воздуха, это забота о сохранности воды. Он выражается в текучих формах и в цвете: все оттенки голубого сейчас очень актуальны. А также различные драпировки - все то, что внешне напоминает волну».
Вы удивитесь, но второй глобальный модный тренд - это еда! Увы, нехватка еды - тоже проблема нашей планеты. «Это выражается в различных принтах, - объясняет гостья Limon LIVE. - Дизайнеры-приколисты делают даже шляпки в виде сосисок или, например, платья с принтом гамбургера, сумки в виде багета».
Отражается на трендах и экономический кризис. Сейчас стало немодно полностью обновлять свой гардероб к сезону. Главный посыл мировых подиумов - нужно носить одежду долго и делать лишь вдумчивые покупки.
Идеально отглаженная одежда тоже не в моде. «Это тренд на экономию электроэнергии, - говорит Диана Денисова. - Джинсы, например, сейчас в коллекциях тоже стали более темными. Потому что их стирать нужно реже, и таким образом мы экономим и воду, и электроэнергию».
Дизайнер Диана Денисова с радостью отмечает, что этой весной в моду возвращается женственность. «Я бы даже сказала, королевский стиль, - говорит Диана Денисова. - Фишка в том, что элементы высокой моды проникают в моду повседневную. Совершенно спокойно мы можем надевать какие-то свободные шаровары, затем худи, а сверху смокинг».
Диана Денисова признается, что порой ей грустно смотреть на прохожих. По мнению модного эксперта, проблема в том, что люди в Эстонии не знают правила составления красивых образов.
«Я обращаю внимание на людей на улице, меня это расстраивает. Мне кажется, нашим людям не хватает знаний, я уверена, что основы фэшн нужно преподавать в школе», - говорит Диана Денисова.
Дизайнер отмечает, что хотя в моду сейчас действительно возвращается стиль 80-х, 70-х годов - не надо воспринимать это буквально. Образ из прошлого нужно адаптировать под наше время.
«Да, жемчуг в тренде, но носим мы его не так, как его носили раньше, - говорит дизайнер. - Для того, чтобы жемчуг стал сегодняшним, надо продумать образ. Например, надеваем сразу много жемчужных нитей, а также можем сочетать жемчуг с цепями и какими-то другими украшениями, - советует Денисова. - Самое главное - с чем мы будем все это надевать. А это могут быть худи, футболки, косухи. То есть мы создаем образы, которые мы не использовали двадцать-сорок лет назад».
В студии Limon LIVE Диана Денисова также дала несколько модных советов, как визуально стать стройнее. Эти зрительные иллюзии действительно работают, мы с коллегами проверили на себе!
В интервью с дизайнером мы развеяли самые главные модные мифы. Диана Денисова дала простые советы, как правильно выбирать вещи в магазине и как оживить свой гардероб. Скорее смотрите свежий пятничный выпуск Limon LIVE и вдохновляйтесь, чтобы блистать этой весной!