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СМЕНИЛИ ТОЛЬКО ИМЯ? ⟩ Hesburger закрыл свои рестораны в России, но насладиться теми же вкусами все еще можно под другим названием

Хевели Туйск
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Ресторан Hesburger.
Ресторан Hesburger. Фото: Zygimantas Gedvila

Рестораны Hesburger в России теперь носят новое название - Pap'sBurger. Iltalehti пишет, что эта сеть ресторанов рекламирует, что использует европейское сырье, а ее еда по вкусу напоминает Hesburger. Однако компания Hesburger, погрязшая в скандалах с начала войны на Украине, утверждает, что не имеет никакого отношения к этой сети.

Российские рестораны быстрого питания Hesburger теперь работают под новым названием. Компания Megagroup, владеющая правами на франшизу Hesburger в России, удалила информацию о Hesburger со своего сайта. Вместо этого они теперь направляют людей на сайт сети ресторанов Pap'sBurger.

На странице Pap'sburger в Megagroup указано, что это русская версия Hesburger, и что Hesburger появился в России в 2010 году, но компания была вынуждена изменить названия существующих ресторанов. Однако обещается, что уникальные рецепты легендарного финского гамбургерного ресторана сохранены, и посетители получат точно такие же вкусовые ощущения.

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