Рестораны Hesburger в России теперь носят новое название - Pap'sBurger. Iltalehti пишет, что эта сеть ресторанов рекламирует, что использует европейское сырье, а ее еда по вкусу напоминает Hesburger. Однако компания Hesburger, погрязшая в скандалах с начала войны на Украине, утверждает, что не имеет никакого отношения к этой сети.
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СМЕНИЛИ ТОЛЬКО ИМЯ? ⟩ Hesburger закрыл свои рестораны в России, но насладиться теми же вкусами все еще можно под другим названием
Российские рестораны быстрого питания Hesburger теперь работают под новым названием. Компания Megagroup, владеющая правами на франшизу Hesburger в России, удалила информацию о Hesburger со своего сайта. Вместо этого они теперь направляют людей на сайт сети ресторанов Pap'sBurger.