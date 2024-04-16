СМЕНИЛИ ТОЛЬКО ИМЯ? ⟩ Hesburger закрыл свои рестораны в России, но насладиться теми же вкусами все еще можно под другим названием

Рестораны Hesburger в России теперь носят новое название - Pap'sBurger. Iltalehti пишет, что эта сеть ресторанов рекламирует, что использует европейское сырье, а ее еда по вкусу напоминает Hesburger. Однако компания Hesburger, погрязшая в скандалах с начала войны на Украине, утверждает, что не имеет никакого отношения к этой сети.