ХАЛЯВА, СЭР! ⟩ Тысячи людей выстроились в Таллинне за бесплатным мороженым

Ben & Jerry’s известны своим стремлением не только радовать вкусом, но и вносить положительный вклад в общество. Мероприятия, подобные Дню бесплатного мороженого, подчеркивают эту философию, показывая, что каждый может сделать что-то хорошее для других - даже такая простая радость, как мороженое, может стать поводом для улыбок и добрых дел.

Корреспондент портала Limon.ee побывала на мероприятии, которое проходит сегодня в торговом центре Kristiine с 16:00 до 20:00. Любители мороженого собрались, чтобы насладиться лакомством, не тратя ни цента, так как организаторы раздают его бесплатно.

В атриуме торгового центра собралась большая толпа, в основном дети и молодежь, которые с нетерпением ожидали своей очереди за бесплатным мороженым. Из-за большого количества желающих в толпе возникла давка.

Раздача бесплатного мороженого проходила под веселую и динамичную музыку, создавая радостную и праздничную атмосферу. Процесс комментировал известный стилист Женя Фокин, который не только подбадривал ожидающих своей энергией, но и помогал координировать толпу.

Женя активно взаимодействовал с посетителями, поддерживая бодрый дух и обеспечивая каждому комфорт и в безопасность, несмотря на большое скопление людей. Его участие добавило мероприятию особый шарм и организованность, что было высоко оценено посетителями.

Несмотря многочисленную толпу, очередь продвигалась достаточно быстро, благодаря хорошо организованной работе персонала. Мероприятие прошло в дружелюбной и радостной атмосфере, и каждый участник ушел домой не только с бесплатным мороженым, но и с теплыми ощущением от щедрой акции.