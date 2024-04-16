Названы самые загруженные аэропорты мира: их пассажиропоток продолжает расти

Об этом свидетельствует предварительный рейтинг 10 самых загруженных аэропортов мира на 2023 год от Международного совета аэропортов (ACI), основанный на данных, собранных из более чем 2600 аэропортов в более чем 180 странах и территориях по всему миру.

«Глобальные авиаперевозки в 2023 году в основном были обусловлены международным сегментом, чему способствовало несколько факторов. Среди них были ожидаемые выгоды от открытия Китая и растущая склонность к путешествиям, несмотря на макроэкономические условия», – отметил генеральный директор ACI World Луис Фелипе де Оливейра.

В свежем рейтинге продолжают доминировать многолетние лидеры из США (пять американских аеропортов в десятке), в частности, Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта сохраняет свою позицию номер один. Однако также в десятки произошли заметные изменения – Международный аэропорт Дубая впервые поднялся на второе место, а Международный аэропорт Токио Ханэда взлетел с 16-го места в 2022 году на 5-е в 2023 году.

Основные показатели рейтинга

Предварительные данные показывают, что общее количество пассажиров в мире в 2023 году приблизится к 8,5 миллиардам, что демонстирует увеличение на 27,2% по сравнению с 2022 годом или восстановление на 93,8% по сравнению с результатами до пандемии (2019 год).

В то время как внутренний рынок вырос на 20,2% (или восстановление на 96,8% от уровня 2019 года), международный рынок восстановился на 36,5% (или 90,4% от уровня 2019 года).

В 10 крупнейших аэропортах, на которые приходится около 10% мирового трафика (806 миллионов пассажиров), наблюдался прирост на 19,8% по сравнению с 2022 годом или на 0,7% по сравнению с результатами 2019 года (801 миллион пассажиров в 2019 году).

10 самых загруженных аэропортов мира за 2023 год

1. Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта (1 место за 2022 год).

2. Международный аэропорт Дубая (5).

3. Международный аэропорт Даллас/Форт-Уэрт (2).

4. Лондон Хитроу (8).

5. Международный аэропорт Токио Ханэда (16).

6. Международный аэропорт Денвера (3).

7. Аэропорт Стамбула (7).

8. Международный аэропорт Лос-Анджелеса (6).

9. Международный аэропорт Чикаго О’Хара (4).

10. Международный аэропорт Индиры Ганди в Нью-Дели (9).

При этом больше всего международных пассажиров приняли аэропорты Дубая, Лондона, Амстердама, Парижа и Сингапура. Ни один аэропорт США в первую десятку не попал.