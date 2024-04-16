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Должны лучше учитывать режим детей: популярный эстонский коллектив Lolala спорит с организаторами мероприятий

Хевели Туйск
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Анна и Адриан.
Анна и Адриан. Фото: Kuvatõmmis videost

Не так давно музыкальный проект Lolala провел в социальных сетях опрос среди родителей, чтобы выяснить, важно ли для них, время начала мероприятий для детей. У коллектива возникли разногласия с некоторыми организаторами, которые хотят проводить выступление во время дневного сна у детей. «Мы всегда проводим выступления после обеда и в это время людей достаточно в зале», - ответили организаторы.

За музыкальным проектом Lolala стоит замечательная семья: Анна Кучинская, Ариан Левин, Лола Клаудия, Элла Флейдакес. Они создают контент для детей на YouTube. На их канале в основном можно найти песни, которые они сами написали, а также забавные видео к ним.

На их сайте указано, что Ариан - композитор музыки к фильмам. Его музыку можно услышать в таких фильмах, как Seenelkäik, в трилогии Klassikokkutulek и в телесериалах Süü и Kes tappis Otto Mülleri. Также он работал звукорежиссёром в таких сериалах, как Kättemaksukontor, Alo ja Vabad mehed. Он также является музыкальным волшебником проекта Lolala.

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