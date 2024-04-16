Должны лучше учитывать режим детей: популярный эстонский коллектив Lolala спорит с организаторами мероприятий

Не так давно музыкальный проект Lolala провел в социальных сетях опрос среди родителей, чтобы выяснить, важно ли для них, время начала мероприятий для детей. У коллектива возникли разногласия с некоторыми организаторами, которые хотят проводить выступление во время дневного сна у детей. «Мы всегда проводим выступления после обеда и в это время людей достаточно в зале», - ответили организаторы.