Не так давно музыкальный проект Lolala провел в социальных сетях опрос среди родителей, чтобы выяснить, важно ли для них, время начала мероприятий для детей. У коллектива возникли разногласия с некоторыми организаторами, которые хотят проводить выступление во время дневного сна у детей. «Мы всегда проводим выступления после обеда и в это время людей достаточно в зале», - ответили организаторы.
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Должны лучше учитывать режим детей: популярный эстонский коллектив Lolala спорит с организаторами мероприятий
За музыкальным проектом Lolala стоит замечательная семья: Анна Кучинская, Ариан Левин, Лола Клаудия, Элла Флейдакес. Они создают контент для детей на YouTube. На их канале в основном можно найти песни, которые они сами написали, а также забавные видео к ним.