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Жительница Таллинна узнала неприятную правду о своей подруге: «Я никак не ожидала от нее воровства»

Трийн Роос
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Кража вещей. Снимок иллюстративный.
Кража вещей. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

«Она очень нравилась моим детям. Она казалась надежной, я знала ее 50 лет», - рассказывает Сийри из Таллинна о женщине, которую она считала своей подругой, но которая оказалась воровкой. Женщина приезжала к Сийри на несколько дней, чтобы помочь по хозяйству, и провела ночь в комнате, где хранилось много важных вещей для Сийри. У пострадавшей есть длинный список вещей, пропажу которых она обнаружила после приезда подруги. «Такая ерунда вызывает некую тяжесть. Она должна сама принести эти вещи, никто не будет за ней гнаться», - говорит Сийри.

Сийри поделилась с Elu24 историей, которая произошла в конце 2022 года, но до сих пор поражает ее. Кроме того, ей до сих пор не удалось вернуть вещи, которые давняя знакомая забрала из ее дома.

Хорошая знакомая Сийри, которую она знала уже 50 лет и которая, по словам Сийри, недавно сменила имя на Эленор, казалась надежной, и никто не ожидал, что она будучи в гостях решит положить к себе в сумку желанные вещи и унесет их домой.

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