Жительница Таллинна узнала неприятную правду о своей подруге: «Я никак не ожидала от нее воровства»

«Она очень нравилась моим детям. Она казалась надежной, я знала ее 50 лет», - рассказывает Сийри из Таллинна о женщине, которую она считала своей подругой, но которая оказалась воровкой. Женщина приезжала к Сийри на несколько дней, чтобы помочь по хозяйству, и провела ночь в комнате, где хранилось много важных вещей для Сийри. У пострадавшей есть длинный список вещей, пропажу которых она обнаружила после приезда подруги. «Такая ерунда вызывает некую тяжесть. Она должна сама принести эти вещи, никто не будет за ней гнаться», - говорит Сийри.