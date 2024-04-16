Всплыли шокирующие подробности издевательств Меган Маркл по отношению к королевскому персоналу

The News International сообщает, что бывшая помощница герцогини Саманта Коэл подтвердила, что слухи не выдуманы. Действительно, неоднократно среди работающих во дворце велись разговоры об ужасном поведении Маркл. Нескольких человек своими выходками она даже довела до увольнения. Саманта не захотела вдаваться в подробности (по всей видимости, из уважения к работе - членом королевского персонала она была почти 20 лет), но отметила, что с приходом Меган началась жуткая текучка кадров.

«Я должна была остаться только на шесть месяцев, но осталась на 18: мы не смогли найти мне замену, а когда сделали это, то решили взять нанятых людей в тур по Африке с Гарри и Меган, чтобы показать особенности работы. Но в итоге все работники уволились еще во время пребывания в Африке», - поделилась Коэл в интервью для Herald Sun.

Всплыли также архивные жалобы экс-помощника Гарри и Меган по связям с общественностью личному секретарю принца Уильяма. В них он сообщает, что поведение герцогини вызывает беспокойство, поскольку ей «удалось выгнать двух высокопоставленных работников из дома».

По словам бывшего сотрудника опальной четы, отношение Меган к ним было совершенно неприемлемым, одну из девушек она неоднократно унижала, пытаясь подорвать ее уверенность в себе.