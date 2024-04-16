УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ⟩ Чем заняться на каникулах: идеи, скидки и лучшие предложения в одном месте

Наверняка многие уже придумали, чем занять своих детей в свободную от уроков неделю, а кто-то и вовсе еще не осознал, что близится конец апреля, а соответственно и каникулы.

Мы собрали для вас различные идеи того, чем заняться на неделе с 22 по 28 апреля.

Городские лагеря

Если вы работаете и не можете все время проводить с детьми, в Таллинне предлагается довольно много вариантов городских лагерей - здесь каждому что-то придется по вкусу.

Например, с 22 по 26 апреля в Кадриорге будет работать городской лагерь «Путешествие в прошлое. Лагерь музейных приключений». Эта смена разработана так, чтобы вашему ребенку было интересно, весело и увлекательно провести каникулы, полные открытий и знаний. В течение лагеря юные исследователи будут погружаться в мир истории и искусства через захватывающие музейные уроки. Они будут создавать свои шедевры, изучать разные эпохи и раскрывать тайны прошлого.

На протяжении всей рабочей недели также будет работать лагерь «Активный и творческий ребенок» для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Детей ждут спортивные, физиотерапевтические занятия для укрепления и формирования правильной скелетно-мышечной системы и поддержания осанки, детская йога, творческая и художественная мастерская, а также настольные игры.