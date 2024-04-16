Все школьники Эстонии с нетерпением ждут следующей недели - с 22 по 28 апреля в общеобразовательных заведениях нашей страны каникулы. А чтобы родителям было проще придумать, как развлечь своих детей, мы собрали для вас самые интересные мероприятия, а также скидки и предложения на различные развлечения.
УЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ ⟩ Чем заняться на каникулах: идеи, скидки и лучшие предложения в одном месте
Наверняка многие уже придумали, чем занять своих детей в свободную от уроков неделю, а кто-то и вовсе еще не осознал, что близится конец апреля, а соответственно и каникулы.
Мы собрали для вас различные идеи того, чем заняться на неделе с 22 по 28 апреля.
Городские лагеря
Если вы работаете и не можете все время проводить с детьми, в Таллинне предлагается довольно много вариантов городских лагерей - здесь каждому что-то придется по вкусу.
Например, с 22 по 26 апреля в Кадриорге будет работать городской лагерь «Путешествие в прошлое. Лагерь музейных приключений». Эта смена разработана так, чтобы вашему ребенку было интересно, весело и увлекательно провести каникулы, полные открытий и знаний. В течение лагеря юные исследователи будут погружаться в мир истории и искусства через захватывающие музейные уроки. Они будут создавать свои шедевры, изучать разные эпохи и раскрывать тайны прошлого.
На протяжении всей рабочей недели также будет работать лагерь «Активный и творческий ребенок» для детей в возрасте от 7 до 13 лет. Детей ждут спортивные, физиотерапевтические занятия для укрепления и формирования правильной скелетно-мышечной системы и поддержания осанки, детская йога, творческая и художественная мастерская, а также настольные игры.
В Весенний городской лагерь, который будет проходить в детской комнате Lohesaba, каждый рабочий день детей от 5 до 12 лет ожидает очень насыщенная программа, ведь помимо классной комнаты, запланирована экскурсия и много всего интересного.
Сакура в весеннем Стокгольме
Каникулы выпадают как раз на период, в который в Стокгольме расцветает сакура, а официальный День цветения сакуры в столице Швеции отмечается 28 апреля, что также выпадает на свободную неделю.
Мероприятия в Таллинне
25 апреля пройдет вкусный и полезный мастер-класс по лепке из мастики. Совместно с опытным кондитером каждый ребенок сможет воплотить свои самые фантастические идеи, создав уникального динозавра!
26 апреля пройдет экскурсия для людей старше 12 лет под названием «Прибрежный Таллинн. Рыбный дом». Гид Марина Дунаева расскажет о таллиннском районе Каламая.
28 апреля на парковке Lasnamäe Centrum с 15:00 до 18:00 состоится большой семейный день. Вас ждет: парк аттракционов Sky Tivoli - более 15 аттракционов для взрослых и детей; огромные медведи аэро; веселые аниматоры с песнями, танцами, конкурсами и призами; билеты с большими скидками на детские представления, цирки и новогодние елки; бесплатное мороженое от Balbiino всем детям, которые купят билеты на аттракционы. Мероприятие будет проходить под открытым небом.
Приятные предложения
Посещение увлекательного Центра ледникового периода по ваучерам обойдется в 10 евро для взрослого и 20 евро для семейного посещения.
В предложение соляной камеры SaltRoom входит посещение уникальной соляной комнаты, которая особенно подходит для посещения с детьми. Игривая соляная камера - лучшее здоровье и приятные впечатления гарантированы.