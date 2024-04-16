В минувшие выходные младшая сестра Кейли Сюкияйнен Мерили отметила свой 25-й день рождения, и старшая сестра решила сделать ей необычный сюрприз. «По выражению ее лица видно, что нам удалось ее удивить», - сказала Кейли, добавив, что она тоже расплакалась от такого подарка.
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ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая удивила свою младшую сестру в день ее рождения необычным сюрпризом
«Небольшой обзор выходных, мы с младшей сестрой устроили мини-юбилей для средней сестры», - пишет ведущая Кейли Сюкияйнен в посте, опубликованном в Instagram.