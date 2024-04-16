ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая удивила свою младшую сестру в день ее рождения необычным сюрпризом

«Небольшой обзор выходных, мы с младшей сестрой устроили мини-юбилей для средней сестры», - пишет ведущая Кейли Сюкияйнен в посте, опубликованном в Instagram.

Сестра ведущей Мерили отпраздновала свой 25-й день рождения. «У нас также был "маленький" сюрприз для сестры, возможно, ее любимый...», - пишет Кейли в видеоролике, опубликованном в Instagram, где видно, как в комнату входит певица Эда-Инес Этти. «По выражению ее лица видно, что нам удалось ее удивить», - призналась старшая сестра.