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ФОТО ⟩ Известная эстонская телеведущая удивила свою младшую сестру в день ее рождения необычным сюрпризом

Limon.ee
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Фото: Konstantin Sednev

В минувшие выходные младшая сестра Кейли Сюкияйнен Мерили отметила свой 25-й день рождения, и старшая сестра решила сделать ей необычный сюрприз. «По выражению ее лица видно, что нам удалось ее удивить», - сказала Кейли, добавив, что она тоже расплакалась от такого подарка.

«Небольшой обзор выходных, мы с младшей сестрой устроили мини-юбилей для средней сестры», - пишет ведущая Кейли Сюкияйнен в посте, опубликованном в Instagram.

Сестра ведущей Мерили отпраздновала свой 25-й день рождения. «У нас также был "маленький" сюрприз для сестры, возможно, ее любимый...», - пишет Кейли в видеоролике, опубликованном в Instagram, где видно, как в комнату входит певица Эда-Инес Этти. «По выражению ее лица видно, что нам удалось ее удивить», - призналась старшая сестра.

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