ФОТО И ВИДЕО ⟩ Похудевший и стильный – Джонни Депп удивил сменой имиджа

Элегантный выход Джонни Деппа

Ранее Депп, которому в июне исполнится 61 год, был замечен на съемках в Италии, после чего поклонники начали обсуждать его внешний вид. Актер сейчас работает как режиссер над новой картиной о художнике Амедео Модильяни вместе со своим другом Аль Пачино. На премьере актер появился в костюме Dior.

По словам инсайдеров, жизнь актера в последнее время действительно изменилась: «Он жил в Великобритании, редактируя "Моди" и вел »более чистый« образ жизни, чем это иногда было в прошлом».

Он также прокомментировал свое «возвращение» в индустрию после скандала с бывшей супругой Эмбер Херд: «Я ниоткуда не вернулся. Я никуда не уходил».

Два года назад в мае общественность обсуждала громкий процесс между Эмбером Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом. Суд присяжных признал Эмбер Херд виновной в деле о клевете против Деппа, которого она обвинила в домашнем насилии, и обязал ее выплатить компенсацию в размере 15 млн долларов.

Актриса не согласилась с приговором и неоднократно подавала апелляцию. В соцсетях Эмбер Херд написала, что «разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин», поскольку это «отрицает идею о том, что к насилию в отношении женщин следует относиться серьезно». Она также отмечала, что именно популярность Деппа и поддержка его фанатов помогли ему привлечь присяжных и выиграть суд. Сама она жаловалась на травлю со стороны его поклонников во время суда.