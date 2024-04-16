Генри Кавилл, звезда «Ведьмака», впервые станет отцом

В полку звездных актеров скоро на одного молодого отца станет больше. 40-летний британский актер Генри Кавилл, прославившийся главной ролью в «Ведьмаке», сообщил в интервью Access Hollywood на премьере фильма Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел», сто он и его девушка Натали Вискузо ждут первенца.

Генри Кавилл и Натали Вискузо. Фото: Fred Duval/ZUMAPRESS.com

«Я очень взволнован этим. Натали и я очень, мы очень взволнованы», - сказал он изданию.

Пара вместе почти три года. Официально о своих отношениях они объявили в 2021 году, когда Генри опубликовал снимок, где они с Натали играют в шахматы.

Пара дебютировала на красной дорожке на премьере картины «Энола Холмс 2» в 2022 году, а в 2023-м они вместе посетили премьеру «Ведьмака».

Кавилл не скрывал, что мечтает о детях.

«Если у меня когда-нибудь появятся дети, я хочу быть отцом, который бегает за ними. А если у меня и есть мечты о детях, то даже сейчас уже становится довольно поздно. Но я хочу быть подтянутым и здоровым отцом, а не ковылять и говорить: »Хорошо, я просто собираюсь передохнуть«», - говорил он еще в 2017 году.

Голливудский исполнительный директор Натали - бывший вице-президент по телевидению в Vertigo Entertainment. Ранее она была вице-президентом телевизионных и цифровых студий Legendary Entertainment. Это одна из продюсерских компаний, стоящих за фильмами Кавилла «Человек из стали» (2013) и «Энола Холмс» (2020).