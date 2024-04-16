«Я не убивал их. Все люди убивают животных, употребляя их в пищу», - рассказывает корреспонденту программы Reporter на Kanal 2 20-летний молодой человек, прибивавший животных к скамейкам в Мустамяэ, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Предполагаемый мустямяэский живодер: убивать неинтересно – весело играть с трупами
В начале марта жители Эстонии были потрясены новостью о том, что в Мустамяэ орудует мучитель животных. Вечером 2 марта полиция задержала молодого человека, подозреваемого в том, что он жестоко обращался с животными в таллиннском районе Мустамяэ и прибивал их к скамейкам и деревьям.