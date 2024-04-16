ВИДЕО ⟩ Предполагаемый мустямяэский живодер: убивать неинтересно – весело играть с трупами

В начале марта жители Эстонии были потрясены новостью о том, что в Мустамяэ орудует мучитель животных. Вечером 2 марта полиция задержала молодого человека, подозреваемого в том, что он жестоко обращался с животными в таллиннском районе Мустамяэ и прибивал их к скамейкам и деревьям.