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ВИДЕО ⟩ Предполагаемый мустямяэский живодер: убивать неинтересно – весело играть с трупами

Limon.ee
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Фото: Kaader «Reporterist»

«Я не убивал их. Все люди убивают животных, употребляя их в пищу», - рассказывает корреспонденту программы Reporter на Kanal 2 20-летний молодой человек, прибивавший животных к скамейкам в Мустамяэ, пишет Elu24.

В начале марта жители Эстонии были потрясены новостью о том, что в Мустамяэ орудует мучитель животных. Вечером 2 марта полиция задержала молодого человека, подозреваемого в том, что он жестоко обращался с животными в таллиннском районе Мустамяэ и прибивал их к скамейкам и деревьям.

Спустя полтора месяца мустамяэский мучитель животных появился в программе Reporter на Kanal 2. Он просит называть его Яной.

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