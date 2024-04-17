ГОРОСКОП НА 17 АПРЕЛЯ ⟩ Непростой день для Рыб, а Львам будет сложно найти общий язык с окружающими

Весы

Удачный день. Особенно тревожиться не о чем: во-первых, звезды явно на вашей стороне, во-вторых, вы и сами отлично справляетесь. Можно вернуться к каким-то старым идеям; их реализация заметно упросит вашу жизнь и подарит массу позитивных эмоций близким. Вероятны хорошие новости издалека, а также интересные предложения, на которые вы немедленно согласитесь и не пожалеете об этом. Появляется много хороших идей. Часто к их реализации можно приступить немедленно, и тут вы не теряетесь, не тратите время зря, немедленно начинаете действовать.

Скорпион

Договориться с кем-то о совместных действиях сегодня может быть сложнее, чем обычно. Но и сами добьетесь отличных результатов, если не станете тратить время напрасно. И знаний, и энергии у вас достаточно. Вы способны решить задачи, с которыми не справились другие. Часто в этом помогают изобретательность и нестандартный взгляд на вещи. Вторая половина дня дает шанс решить финансовые вопросы, важные не только для вас, но и для членов семьи. Это благоприятное время для покупок, в том числе незапланированных. Вы тратите деньги только на нужные вещи.

Стрелец