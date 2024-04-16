Лопес показала своих родных сестер – журналистку и школьную учительницу музыки

«Сестрички», – коротко подписала видео знаменитость.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм «Селена», в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина «Стриптизерши».

Линда Лопес – самая младшая из сестер Лопес (1971). Она – известная в США телеведущая и журналист. Их старшая сестра Лесли работает в школе учительницей музыки.