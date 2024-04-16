Меган Маркл «требует» извинений от королевской семьи, – СМИ

Сообщается, что бывшая актриса отклонила приглашение на родину принца Гарри в мае 2024 года после того, как было предложено взять с собой детей - принца Арчи и принцессу Лилибет Диану.

На фоне сообщений о том, что герцог Сассекский якобы планирует «примириться» со своей семьей во время предстоящей поездки в Лондон, королевские эксперты предположили, что мир между родственниками вряд ли произойдет, пока Меган не получит извинения от британской монаршей семьи.

Шарлотта Гриффитс считает, что члены Фирмы «отказались» от каких-либо извинений перед бывшей американской актрисой.

«Я думаю, что она требует извинений. Она настаивала на этом в течение достаточно длительного времени, хотя из лагеря Сассекских поступали сообщения, что она якобы отказалась от извинений», - рассказывает королевский эксперт.

Впрочем, Маркл не запрещает мужу видеться с родными. В частности, он посещал Лондон в начале февраля 2024 года, когда узнал о тяжелой болезни отца. В мае герцог Сассекский прибудет на родину на десятую годовщину Игр Непокоренных.