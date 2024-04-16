26-летняя оружейница Ханна Гутьеррес-Рид, которая зарядила пистолет на съемках фильма «Ржавчина» для американского актера Алека Болдуина, осуждена на 18 месяцев тюрьмы по делу о непредумышленном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс. Об этом 15 апреля сообщает Assosiated Press со ссылкой на решение суда, заседание которого состоялось в этот же день, пишет Гордон.
Убийство украинского оператора на съемках фильма с участием Болдуина. Суд приговорил к тюремному заключению
Заседание суда состоялось спустя чуть более месяца после того, как суд признал оружейницу виновной в непредумышленном убийстве оператора Хатчинс. Все это время она находилась в тюрьме.
Cудья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер 15 апреля во время объявлении приговора подчеркнула, что оружейница «превратила безопасное оружие в смертоносное». Она отметила, что если бы не действия оружейницы, оператор была бы жива.
Прокуроры обвинили Гутьеррес-Рид в том, что она принесла боевые патроны на съемочную площадку фильма, нарушив тем самым запрет и протоколы безопасности.
Оружейница перед оглашением приговора пыталась добиться смягчения наказания, заявив, что со своей стороны старалась сделать все возможное на съемочной площадке, несмотря на отсутствие «ресурсов и достаточного кадрового обеспечения».
В свою очередь, Болдуин, совершивший выстрел, не признает себя виновным в обвинении в непредумышленном убийстве и заявляет, что не нажимал на спусковой крючок, но украинские родственники Хатчинс требуют от актера возмещения ущерба в связи с ее смертью. Суд над актером состоится в июле, отмечается в публикации.
Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера.
Актер прокомментировал произошедшее только на следующий день, заявив, что потрясен случившимся, но уже 3 декабря в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что не нажимал на курок, а после удалил один из своих аккаунтов в Twitter.
31 января 2023 года окружной прокурор первого судебного округа штата Нью-Мексико (США) предъявила официальное обвинение актеру по одному пункту обвинения в непредумышленном убийстве Хатчинс на съемках фильма «Ржавчина».
Обвинение также было выдвинуто Гутьеррес-Рид, которая отвечала за оружие на съемочной площадке. Болдуину и Гутьеррес-Рид грозит лишение свободы сроком на пять лет.
В начале февраля Болдуин потребовал отстранить прокурора. Прокуратура назвала ходатайство Болдуина отвлечением внимания от сути судебного процесса.
31 марта судья окружного суда Санта-Фе (США) Мэри Марлоу Соммер вынесла первый обвинительный приговор по делу о гибели Хатчинс – ассистент режиссера Дэвид Холлс, который отвечал за безопасность, признал свою вину и был осужден условно на шесть месяцев.
Фильм «Ржавчина» рассказывает историю преступника по имени Харланд Руст, который недавно узнал, что его 13-летний внук обвинен в случайном убийстве. После этого родственники предпринимают попытку покинуть штат. Находясь в Канзасе и его окрестностях, двое беглецов должны найти способ скрыться от американского маршала Вуда Хелма и охотника за головами Фентона (Проповедника) Лэнга. В 2023 году актеры и съемочная группа фильма завершили съемки в честь Хатчинс.