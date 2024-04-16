Убийство украинского оператора на съемках фильма с участием Болдуина. Суд приговорил к тюремному заключению

Заседание суда состоялось спустя чуть более месяца после того, как суд признал оружейницу виновной в непредумышленном убийстве оператора Хатчинс. Все это время она находилась в тюрьме.

Cудья штата Нью-Мексико Мэри Марлоу Соммер 15 апреля во время объявлении приговора подчеркнула, что оружейница «превратила безопасное оружие в смертоносное». Она отметила, что если бы не действия оружейницы, оператор была бы жива.

Прокуроры обвинили Гутьеррес-Рид в том, что она принесла боевые патроны на съемочную площадку фильма, нарушив тем самым запрет и протоколы безопасности.

Оружейница Ханна Гутьеррес-Рид в суде. Фото: LUIS SANCHEZ SATURNO / POOL

Оружейница перед оглашением приговора пыталась добиться смягчения наказания, заявив, что со своей стороны старалась сделать все возможное на съемочной площадке, несмотря на отсутствие «ресурсов и достаточного кадрового обеспечения».

В свою очередь, Болдуин, совершивший выстрел, не признает себя виновным в обвинении в непредумышленном убийстве и заявляет, что не нажимал на спусковой крючок, но украинские родственники Хатчинс требуют от актера возмещения ущерба в связи с ее смертью. Суд над актером состоится в июле, отмечается в публикации.

Хатчинс родилась в Украине и выросла в Киеве. Она погибла 21 октября 2021 года. Также ранение получил режиссер фильма Джоэл Соуза. Инцидент произошел во время использования Болдуином револьвера.