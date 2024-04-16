Злость зашкаливает: спасенный из неволи кот прославился своей недовольной мордочкой

Пожарно-спасательная служба Ланкашира (Великобритания) чудом спасла кота, который застрял между двумя стенами. Когда домашнего любимца вытащили на волю, он удивил спасателей смешной реакцией - вместо радости на мордочке пострадавшего было суровое и недовольное выражение. Об этом инциденте спасатели сообщили на своей странице в Facebook.

«Наш экипаж из Престона успешно спас этого любознательного кота в начале этой недели. Он застрял между двумя стенами. Наши пожарные осторожно достали его оттуда невредимым», - рассказали в службе.

Вместе с краткой информацией они опубликовали фото одного из спасателей, который ласково прижимает кота к себе. Впрочем, пользователи соцсетей сразу обратили внимание на то, что кот выглядит раздраженным.

«Он был чемпионом в игре в прятки, пока вы не появились», - пошутил один из комментаторов. «Если бы благодарность имела лицо, то это точно не оно», - сказал другой. «Уровень недовольства на мордочке этого пушистика просто эпический», - добавил еще один.

На момент публикации пост спасателей собрал более 800 лайков, десятки комментариев и репостов.